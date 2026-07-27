È scomparsa a 93 anni la madre del tecnico della Juventus, Ilva. La famiglia ha annunciato la morte, e la società calcistica ha espresso cordoglio sui social media, dicendo di essere vicina a Spalletti e alla sua famiglia. Nessun'altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze della morte o ad altri dettagli personali.

Lutto in casa Spalletti: è morta a 93 anni la signora Ilva, mamma del tecnico della Juventus. Proprio il club bianconero ha condiviso sui social un messaggio di cordoglio: “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”. La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva. — JuventusFC (@juventusfc) July 27, 2026 Inter e Napoli, ex squadre di Luciano Spalletti, si stringono attorno all’allenatore toscano per la scomparsa della mamma Ilva. “Il presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva”, è il messaggio del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spalletti, morta a 93 anni la mamma Ilva: i messaggi di affetto delle squadre di Serie A

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Argomenti più discussi: Juventus, lutto per Spalletti: morta la madre Ilva; Addio a mamma Ilva, lutto per Luciano Spalletti: il cordoglio della Juventus e del Napoli.

Morta Ilva, la mamma di Luciano #Spalletti. Aveva 93 anni x.com

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