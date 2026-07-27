La madre dell’allenatore della Juventus, Ilva, è morta all’età di 93 anni. La notizia ha suscitato cordoglio anche nel mondo calcistico. La famiglia e il club si sono uniti nel dolore per la perdita. La dipartita è stata comunicata nelle ultime ore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico.

di Luca Fioretti La signora Ilva, mamma di Spalletti, si è spenta all’età di 93 anni: una notizia che scuote tutto il mondo bianconero e non solo. Grave lutto per l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti: nelle scorse ore si è spenta all’età di 93 anni la madre Ilva. Una figura fondamentale e costante nella vita del tecnico toscano, legata a lui da un affetto profondo che lo stesso allenatore aveva più volte condiviso in pubblico. L’intero ambiente bianconero ha voluto esprimere immediata vicinanza al proprio mister, unendosi al profondo dolore della famiglia. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Alla vicinanza dei bianconeri si è unito tutto il calcio italiano, con le commoventi dimostrazioni di affetto da parte dei suoi ex club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lutto in casa Spalletti: è morta la mamma Ilva. Anche la Juventus si stringe intorno al proprio allenatore

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Lutto per Luciano Spalletti: si è spenta la mamma IlvaUn lutto ha colpito l’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, con la scomparsa della madre, Ilva, avvenuta a 93 anni.

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Lutto in casa #Juventus: scomparsa la mamma di #Spalletti x.com

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