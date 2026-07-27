Lunedì è morta la madre dell’allenatore di calcio, Ilva, di 93 anni. La donna viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione di Empoli. La madre aveva cucito una bandiera per celebrare la partita tra Italia e Germania, terminata 4-3. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul decesso. L’allenatore, noto per il suo ruolo nel settore calcistico, ha espresso il suo cordoglio.

Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore della Juve, Luciano Spalletti: il tecnico piange oggi la scomparsa della madre Ilva, 93 anni. Figura discreta, ma centrale nella crescita personale e nella formazione dell'attuale tecnico, viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione di Empoli (Fi). L'allenatore era sempre stato molto legato alla mamma, come aveva raccontato anche in occasione della conferenza stampa di presentazione da nuovo ct della Nazionale, nel settembre 2023. "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania - aveva svelato -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lutto in casa Spalletti: morta la mamma Ilva. Gli cucì la bandiera per festeggiare Italia-Germania 4-3

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