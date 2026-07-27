Spalletti indica la Juve dei suoi sogni | mancano ancora cinque pedine

L'allenatore della Juventus ha dichiarato di sognare una squadra con cinque acquisti ancora da perfezionare. La formazione vista contro lo Standard Liegi ha schierato principalmente i soliti giocatori, con l'unica novità rappresentata dall'ingresso di Celik nel secondo tempo. Il giocatore Ekhator è ancora infortunato e non ha partecipato alle ultime partite, mentre le altre novità sono assenti o ancora da ufficializzare. La squadra continua a lavorare per completare il roster prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Con Ekhator infortunato, l'unica vera novità della Juventus 202627 vista contro lo Standard Liegi è stato Celik, entrato nella ripresa. Ma Luciano Spalletti ha in testa una squadra ben diversa, attende risposte dal mercato e seppur abbia pubblicamente confermato la fiducia in Carnevali e dalla dirigenza è chiaro che, a tre settimane dall'inizio della Serie A e con una faticosa Europa League da giocare, voglia rinforzi sia nell'undici titolare che nelle alternative., A cominciare dai pali, dove lo stesso tecnico bianconero ha confermato che serve un nuovo numero uno: ha fatto il nome del Dibu Martinez ricordando però come sia difficile l'affare, ecco perché in pole position oggi c'è Suzuki (Parma) con Vicario piano B. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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