Raffaele ha 22 anni e sogna di diventare sceneggiatore. Ha scritto un libro, Flashback, ma le sue mani non hanno impugnato una penna e la sua voce ha tentato di raccontare. Fermo su una sedia a rotelle, Raffaele non smette di sognare. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Flash Back, Raffaele Castaldi e la forza dei suoi sogni

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