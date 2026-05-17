L’unico dubbio per i bianconeri è Thuram Spalletti affida i suoi sogni a Vlahovic

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si disputa una partita tra Juventus e Fiorentina, due squadre con una storia importante nel calcio italiano. La sfida è anche determinante per la posizione in classifica, considerando che la qualificazione alla Champions League non è ancora garantita per la Juventus. Il tecnico della Juventus ha deciso di affidarsi a Vlahovic come punto di riferimento offensivo, mentre il dubbio principale riguarda Thuram. La partita, più di altre, ha un peso sia emotivo che pratico per entrambe le squadre.

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Storicamente è una partita importante, più per i risvolti emotivi che per quelli pratici. Ma stavolta Juventus-Fiorentina conta anche per la classifica, soprattutto per la Champions che i bianconeri non sono ancora sicuri di aver centrato. Spalletti ieri non ha fatto la consueta conferenza stampa, quindi non ci sono indicazioni in viva voce sulla formazione. Ma a quanto risulta, il dubbio di formazione rimane uno solo, ed è quello delle ultime partite: Khephren Thuram titolare oppure no? Il francese non è al meglio e ha svolto per tutta la settimana un lavoro differenziato, se non ce la dovesse fare al suo posto giocherà Koopmeiners in un probabile 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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