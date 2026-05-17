L’unico dubbio per i bianconeri è Thuram Spalletti affida i suoi sogni a Vlahovic

Domani si disputa una partita tra Juventus e Fiorentina, due squadre con una storia importante nel calcio italiano. La sfida è anche determinante per la posizione in classifica, considerando che la qualificazione alla Champions League non è ancora garantita per la Juventus. Il tecnico della Juventus ha deciso di affidarsi a Vlahovic come punto di riferimento offensivo, mentre il dubbio principale riguarda Thuram. La partita, più di altre, ha un peso sia emotivo che pratico per entrambe le squadre.

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Storicamente è una partita importante, più per i risvolti emotivi che per quelli pratici. Ma stavolta Juventus-Fiorentina conta anche per la classifica, soprattutto per la Champions che i bianconeri non sono ancora sicuri di aver centrato. Spalletti ieri non ha fatto la consueta conferenza stampa, quindi non ci sono indicazioni in viva voce sulla formazione. Ma a quanto risulta, il dubbio di formazione rimane uno solo, ed è quello delle ultime partite: Khephren Thuram titolare oppure no? Il francese non è al meglio e ha svolto per tutta la settimana un lavoro differenziato, se non ce la dovesse fare al suo posto giocherà Koopmeiners in un probabile 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’unico dubbio per i bianconeri è Thuram. Spalletti affida i suoi sogni a Vlahovic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SPALLETTI CAMBIA TUTTO per CAGLIARI-JUVENTUS! Sullo stesso argomento Juventus, Spalletti a Lecce con il dubbio ThuramUn giorno di riposo per mettere da parte il deludente pareggio col Verona già retrocesso di domenica, girare pagina e ritrovare lo spirito dei tempi... Juventus, Vlahovic punta il Sassuolo. Thuram in dubbio: problema alla caviglia sinistraL’ebbrezza del quarto posto è durata giusto una ventina di ore, ma Luciano Spalletti cerca conferme a lungo termine, non momentanee. In casa Juve l'unico in dubbio per la sfida contro la Fiorentina è Thuram. Spalletti ci spera x.com L’unico dubbio per i bianconeri è Thuram. Spalletti affida i suoi sogni a VlahovicStoricamente è una partita importante, più per i risvolti emotivi che per quelli pratici. Ma stavolta Juventus-Fiorentina conta anche ... sport.quotidiano.net [Gianluigi Longari] NOTIZIA: Oumar Solet VUOLE SOLO l'Inter. Ha SPECIFICAMENTE detto ai suoi agenti di NON ascoltare altre offerte finché esiste la possibilità di unirsi all'Inter. L'Inter si sta preparando a fare una mossa, una volta risolti i problemi personal reddit Juventus, suona l’allarme Thuram: è in dubbio per la FiorentinaInfortunio Thuram - La Juventus continua a lavorare alla Continassa in vista del prossimo impegno di campionato contro ... fantamaster.it