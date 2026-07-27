Spagna incendi nella regione di Madrid | evacuati raccontano momenti di paura

Nella regione di Madrid si sono verificati incendi che hanno portato all’evacuazione di alcune zone. Durante la notte tra domenica e lunedì, le fiamme hanno rallentato il loro avanzamento, permettendo alle squadre di intervento di operare. Le persone evacuate hanno descritto momenti di paura durante le operazioni di sgombero. Non sono stati riportati danni a persone o strutture, e l’attività dei soccorritori continua sul territorio.

La regione di Madrid è devastata dagli incendi. Durante la notte tra domenica e lunedì l’avanzata delle fiamme ha subito un rallentamento, consentendo alle squadre antincendio di intervenire. Il fuoco tuttavia è attivo e non si è ancora stabilizzato. I residenti di Fresnedillas de la Oliva e Cadalso de los Vidrios, nonché di altre località come Cenicientos, che si trovano tra i 50 e gli 80 km da Madrid, sono stati accolti in tre complessi sportivi a Mostoles. Il comune sta dando ospitalità al momento a 403 persone, circa la metà si trova nel centro sportivo Paco Sedano. I primi sfollati sono arrivati venerdì e ancora non sanno quando potranno tornare nelle proprie case. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Incendio entre TOLEDO y MADRID: evacuada una URBANIZACIÓN y confinado un MUNICIPIO

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