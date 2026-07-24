In Spagna, circa 10.000 persone sono state evacuate nella regione di Madrid a causa di incendi boschivi. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e gli sfollati sono stati accolti in un palazzetto dello sport. I vigili del fuoco stanno intervenendo per contenere le fiamme, mentre le forze dell’ordine gestiscono le operazioni di evacuazione. Non sono state riportate vittime o feriti.

Il governo in Spagna ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale dopo che numerosi incendi hanno costretto all’ evacuazione di circa 10mila persone nella regione centrale di Madrid. La misura comporta che il ministero dell’Interno spagnolo, che controlla la polizia e le forze di sicurezza, assuma la direzione delle operazioni antincendio condotte dalle regioni spagnole. Il governo regionale di Madrid, che si estende su un’ampia area intorno alla capitale, ha dichiarato che 10mila persone sono state evacuate da diversi villaggi mentre gli incendi divampano senza controllo, mentre un’ondata di caldo alimenta le fiamme. Nelle immagini il piccolo comune di Chapineria, uno dei più colpiti dalle fiamme, che ha allestito un palazzetto dello sport per accogliere gli sfollati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna: 10mila evacuati per incendi in regione Madrid, sfollati raccolti in palazzetto sport

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