Spagna tre incendi nella regione di Madrid | vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Spagna, tre incendi nella regione di Madrid hanno portato all’evacuazione di circa 10.000 persone. Il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono sviluppate in diverse zone della regione centrale e sono ancora in corso le operazioni di controllo e messa in sicurezza. Nessuna informazione sulle cause degli incendi è stata comunicata.

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Il governo in Spagna ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale dopo che numerosi incendi hanno costretto all’evacuazione di circa 10mila persone nella regione centrale di Madrid. La misura comporta che il ministero dell’Interno spagnolo, che controlla la polizia e le forze di sicurezza, assuma la direzione delle operazioni antincendio condotte dalle regioni spagnole. Il governo regionale di Madrid ha dichiarato che 10mila persone sono state evacuate da diversi villaggi mentre gli incendi divampano senza controllo e un’ondata di caldo alimenta le fiamme Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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