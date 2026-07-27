Spagna Chiesa di San Antonio trasformata in stadio con grandi schermi

In Spagna, la chiesa di San Antonio è stata convertita in uno stadio, dotato di grandi schermi. In passato, durante eventi religiosi, si sono registrati canti, balli rock e l’adorazione di divinità pagane o figure associate all’eresia luterana nella Basilica di San Pietro. La trasformazione ha portato alla riqualificazione dello spazio, che ora funziona come arena sportiva. Non sono stati segnalati interventi ufficiali o dichiarazioni da parte delle autorità religiose o civili.

Prima avevamo dovuto registrare tristemente canti e balli rock e chitarre, oltre alla adorazione nella Basilica di San Pietro di divinità pagane o del massimo esponente dell’eresia luterana. Ora siamo passati al tifo del calcio dentro le Chiese e parliamo di Chiese tuttora consacrate. La deriva è inarrestabile: la Chiesa cattolica ha deciso di autodistruggersi e il suo Capo Leone XIV agisce e si comporta come un qualsiasi leader politico, barcamenandosi tra maggioranze e opposizioni e avallando pratiche, mediazioni e altro ancor di peggio, consumate al di là del Tevere e dentro le cosiddette Sacre Mura. Pratiche che nulla “invidiano” al peggior malaffare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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