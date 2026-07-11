La chiesa di San Filippo a Ponzano sarà messa all’asta, ma il sindaco ha annunciato che si opporrà per mantenerla come luogo di culto. La decisione di vendere l’immobile è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha previsto la procedura di vendita. Il primo cittadino ha dichiarato che intende fare tutto il possibile per preservare la funzione religiosa e impedire che l’edificio venga trasformato o demolito.

BARBERINO TAVARNELLE Le vicende di Beppone e don Camillo appartengono aun’altra epoca e un’altra società. Ma quanto accade a Barberino Tavarnelle, quello spirito lo richiama: la chiesa di San Filippo va all’asta ma il sindaco si mobilita per salvarla. Il campanile svetta ancora sopra la vegetazione che l’ha lentamente inghiottita, l’abside resiste al tempo e all’incuria. Ma la chiesa di San Filippo a Ponzano, uno dei luoghi simbolo della comunità di Barberino Tavarnelle, rischia ora di perdere per sempre la propria identità. A metterla in vendita è l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Firenze, proprietario dell’edificio religioso ormai dismesso da tempo e progressivamente inghiottito dalla vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieve di San Filippo a Ponzano . Il sindaco: "La chiesa resti chiesa"

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