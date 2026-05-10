Processione di San Michele trasformata in arena politica | sfiorata la rissa tra Apicella e Griffo
Durante la processione dedicata a San Michele Arcangelo, patrono di Trentola Ducenta, sono stati registrati momenti di tensione tra due partecipanti, uno dei quali ha cercato di avvicinarsi all’altro con atteggiamento provocatorio. La situazione ha rischiato di degenerare in una rissa, coinvolgendo anche altri presenti. La manifestazione, che si svolgeva normalmente, si è trasformata temporaneamente in un episodio di scontro tra alcune persone, interrompendo il carattere religioso e tradizionale dell’evento.
La processione di San Michele Arcangelo, patrono di Trentola Ducenta, doveva essere un momento di fede e tradizione. E invece, almeno in un tratto del percorso, si è trasformata in una scena che con la devozione ha avuto decisamente poco a che fare e molto, invece, con la campagna elettorale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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