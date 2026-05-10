Processione di San Michele trasformata in arena politica | sfiorata la rissa tra Apicella e Griffo

Durante la processione dedicata a San Michele Arcangelo, patrono di Trentola Ducenta, sono stati registrati momenti di tensione tra due partecipanti, uno dei quali ha cercato di avvicinarsi all’altro con atteggiamento provocatorio. La situazione ha rischiato di degenerare in una rissa, coinvolgendo anche altri presenti. La manifestazione, che si svolgeva normalmente, si è trasformata temporaneamente in un episodio di scontro tra alcune persone, interrompendo il carattere religioso e tradizionale dell’evento.

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