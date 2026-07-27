La Guardia di Finanza ha smantellato una rete di spaccio tra Torre Annunziata e Sorrento, arrestando quattro persone e sequestrando oltre 300 dosi di droga. L'operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato agli arresti domiciliari gli indagati. Durante le attività sono stati sequestrati anche denaro e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. L'inchiesta ha coinvolto diverse fasi di controllo e intercettazione.

Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed eseguita dalla Guardia di Finanza. L'indagine ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare nei confronti di sei indagati, accusati a vario titolo di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, delegata dalla Procura e condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, trae origine da un arresto effettuato nell'agosto del 2021. In quell'occasione due persone, residenti tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, furono fermate mentre si dirigevano verso Sorrento con 20 dosi di cocaina e 1. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Spaccio tra Torre Annunziata e Sorrento, smantellata la rete: quattro arresti e oltre 300 cessioni di droga

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