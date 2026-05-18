La Polizia di Stato di Pisa, sotto la supervisione della Procura locale, ha portato a termine un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di cinque persone e alla denuncia di diciotto individui. Durante le attività, sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti e materiali utilizzati per il traffico. L’indagine ha svelato una rete di spaccio attiva nella zona, con diversi soggetti coinvolti in attività di distribuzione e approvvigionamento.

PISA – La Polizia di Stato di Pisa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pisa, ha concluso una capillare indagine per contrastare lo spaccio nella zona della Stazione Centrale di Pisa. Nelle indagini, condotte dalla Sezione Specializzata Anti-Narcotici della Squadra Mobile di Pisa, sono state infatti occultate 16 telecamere in diverse zone delle aree adiacenti alla Stazione al fine di studiare le dinamiche del piccolo spaccio quotidiano. L’analisi dei filmati ha permesso agli investigatori della Mobile di individuare e descrivere ben 113 cessioni di sostanza stupefacente (hashish e cocaina) e di segnalare oltre 20 acquirenti al Prefetto di Pisa, quali assuntori abituali di stupefacente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa, operazione antidroga: smantellata rete di spaccio, 5 arresti e 18 denunce

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Operazione Penny Black, smantellata rete criminale Droga, rapine, armi, intimidazioni e estorsioni

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