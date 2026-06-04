Smantellata rete di pusher | spaccio al dettaglio e droga sempre disponibile

Smantellata rete di pusher: agivano nel centro storico del capoluogo e spacciavano "al dettaglio". I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Perugia, con l'ausilio dei militari di Torgiano e la squadra intervento operativo (SIO) dell'ottavo reggimento carabinieri "Lazio", hanno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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A Roma la droga si ordina come una pizza: smantellata la rete dei pusher digitali

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