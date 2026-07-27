Un uomo ha sorpreso tre ladri all’interno della propria abitazione, danneggiando un infisso per entrare. I malviventi, tra i 18 e i 19 anni, sono stati bloccati dall’uomo, scatenando una colluttazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato i tre giovani. Non sono stati segnalati feriti gravi, e sono in corso accertamenti sulle responsabilità e sui danni causati.

Perugia, 27 luglio 2026 – Rientra in casa e trova i ladri. Sono tre, hanno tra i 18 e i 19 anni, e per entrare nell'appartamento hanno danneggiato un infisso. Temerario, il proprietario sa subito cosa fare: chiama la polizia e poi fronteggia i giovani senza esitare, che nel frattempo volevano scappare. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno separato l'uomo dai giovani con i quali era in corso una colluttazione. Dagli accertamenti è emerso che i tre malviventi si erano introdotti nella proprietà dopo aver trovato la recinzione già forzata e aver successivamente danneggiato una persiana per entrare nell'abitazione. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno inoltre accertato che erano stati messi a soqquadro alcuni locali dell'immobile e che alcuni oggetti erano stati trafugati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorprende i ladri in casa: li blocca e parte la colluttazione

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