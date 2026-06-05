Un giovane ha inseguito e bloccato tre ladri entrati in una farmacia. Durante il tentativo, non sono stati riportati feriti. Nel frattempo, un episodio ha coinvolto un individuo che ha cercato di intimidire il sindaco di un comune al bar. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze legali o sulle motivazioni di tali azioni. Entrambi gli episodi sono stati riportati senza ulteriori sviluppi pubblici.

Come ha fatto Fabio a fermare i tre ladri senza rischi?. Chi ha tentato di intimidire il sindaco di Taurano al bar?. Quali sono le conseguenze legali per la donna arrestata?. Perché gli scarichi illeciti stanno avvelenando il torrente Solofrana?.? In Breve Tre sospettati arrestati a Monteforte Irpino con recupero di duemila euro in refurtiva.. Una donna con precedenti penali non scontati arrestata dai Carabinieri.. Sindaco Buonfiglio denuncia intimidazioni subite in un bar di Taurano.. Polizia ambientale indaga sversamenti illeciti nel torrente Solofrana verso il fiume Sarno.. Il coraggio di non voltarsi: tre episodi tra legalità e minacce scuotono la provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in farmacia: un giovane insegue i ladri e li blocca

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