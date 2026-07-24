A Ramacca, in provincia di Catania, un proprietario di casa ha sorpreso un ladro incappucciato all’interno della propria abitazione durante la notte. L’uomo ha reagito e, durante la colluttazione, ha ferito il ladro con un coltello. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità delle persone coinvolte o sulle condizioni di quest’ultimo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto sul posto.

AGI - Ha sorpreso un uomo incappucciato all'interno della propria abitazione a Ramacca, in provincia di Catania, intento a rubare in piena notte e lo ha accoltellato: è accaduto la notte scorsa. Tra l'intruso e il padrone di casa, di 50 anni, sarebbe scaturita una violenta colluttazione e, secondo quanto riferiscono i carabinieri, il proprietario di casa "allo scopo di difendersi ha ferito l'intruso con un coltello da cucina". Il ladro ricoverato in prognosi riservata. Il ladro, un 37enne di nazionalità dell'est Europa, con diversi precedenti di polizia, subito fuggito, è stato rintracciato dai carabinieri del Comando di Palagonia, che nel frattempo hanno immediatamente raggiunto l'abitazione, a poca distanza dall'immobile. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Catania, sorprende un ladro in casa e lo accoltella durante la colluttazione

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Ramacca, sorprende un ladro in casa e lo accoltella: lItalia si divide

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