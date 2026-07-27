Una neonata di due mesi, residente a Balsorano, è deceduta all’ospedale Santissima Trinità di Sora dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Avezzano. La piccola era stata visitata inizialmente per alcuni disturbi. È stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La famiglia si trova sotto choc. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

La piccola, residente con la famiglia a Balsorano, era stata visitata inizialmente ad Avezzano per alcuni disturb i. Una bambina di appena due mesi è morta all’ospedale Santissima Trinità di Sora, dove era stata trasferita dopo un primo accesso al pronto soccorso di Avezzano. La tragedia, che ha profondamente colpito le comunità di Balsorano, in provincia dell’Aquila, e del Sorano, è ora al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Cassino, che dovrà accertare le cause del decesso e ricostruire ogni fase del percorso sanitario della piccola. La magistratura ha aperto un fascicolo contro ignoti, disponendo il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sora, neonata di due mesi muore dopo il ricovero: aperta un’inchiesta per chiarire cosa è accaduto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A village girl replaced her sister in a rich marriage, hid her power—her reveal shocked the city.

Notizie e thread social correlati

Frosinone, neonata di due mesi muore in ospedale: aperta un’inchiesta della ProcuraUna neonata di circa 60 giorni è morta domenica 26 luglio all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone.

Leggi anche: Parto in casa, muore neonata: l'inchiesta aperta e quello che sappiamo sull'accaduto

Temi più discussi: Dramma a Balsorano, muore una bimba di appena due mesi; Neonata morta a Sora, la Asl: Faremo chiarezza; Oroscopo martedì 28 luglio 2026; Lega a Formia: l’ilarità del ‘sparo’ e il dramma delle strade in buche.

Frosinone, neonata di due mesi muore all'ospedale di Sora: indaga la procura x.com

Neonata di due mesi perde la vita, disposti gli accertamenti sul decessoUna bambina di due mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove era stata trasferita da un'altra struttura sanitaria. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero, nonostante i tentativi ... rainews.it

Bimba di due mesi muore in ospedale a Sora, la Asl di Frosinone: Verifiche in corso sulle procedureDolori al pancino, poi il malore. La neonata di due mesi è stata portata in ospedale in Abruzzo, poi trasferita a Sora, dove è morta durante il ricovero ... fanpage.it