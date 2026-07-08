Una neonata è deceduta pochi istanti dopo il parto in casa. Oggi verrà eseguita l'autopsia, affidata ai consulenti nominati dal pubblico ministero, tra cui tre medici. L'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause della morte. La polizia ha avviato le indagini e ha raccolto le prime testimonianze. La famiglia ha riferito di aver scelto un parto domiciliare, ma non ci sono ancora dettagli sulle circostanze.

Oggi l'autopsia sulla bimba deceduta poco dopo il ricovero sarà eseguita dai consulenti nominati dal pubblico ministero, i medici Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo. Le due ostetriche che hanno assistito il parto sono state iscritte nel registro degli indagati. Un atto dovuto, fanno sapere dalla Procura, reso necessario per garantire accertamenti e indagini. La segnalazione è arrivata dall'Ospedale di Udine. E' stato proprio il reparto di Ostetricia e Ginecologia a ricevere la bambina e la madre. La direttrice Lorenza Driul ha spiegato a Il Gazzettino la delicatezza del momento, e l'impatto che l'accaduto sta avendo sulla famiglia oltre che sugli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Parto in casa, muore neonata: l'inchiesta aperta e quello che sappiamo sull'accaduto

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