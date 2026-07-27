Frosinone neonata di due mesi muore in ospedale | aperta un’inchiesta della Procura

Una neonata di circa 60 giorni è morta domenica 26 luglio all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone. Dopo un malore, la piccola è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il trasferimento dopo il malore e il decesso della piccola. Una neonata di circa 60 giorni è morta domenica 26 luglio all’interno dell’ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone. Sul caso è stata avviata un’indagine dalla Procura di Cassino, che dovrà fare chiarezza sulle cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita della bambina. La piccola era stata accompagnata dai genitori, una coppia residente a Balsorano, in provincia dell’Aquila, al pronto soccorso di Avezzano. I familiari avevano deciso di rivolgersi ai medici dopo aver notato alcuni problemi che facevano pensare a disturbi di natura gastrointestinale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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