Sipario su Dimaro | il Napoli saluta il Trentino

Il Napoli ha concluso il ritiro a Dimaro Folgarida con un’ultima sessione di allenamento atletico, comprendente corsa e allunghi. Sono stati presenti anche Gutierrez, Alisson Santos, Gilmour, Lindstrom e Milinkovic Savic, che erano stati assenti nell’amichevole contro la Carrarese a causa di infortuni. La seduta si è svolta senza partite, con i giocatori impegnati in esercizi di preparazione fisica.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli chiude il suo quindicesimo ritiro a Dimaro Folgarida, con un’ultima seduta fatta di lavoro atletico: corsa e allunghi a cui hanno partecipato anche Gutierrez, Alisson Santos, Gilmour, Lindstrom, Milinkovic Savic, acciaccati e, quindi, assenti nell’amichevole contro la Carrarese. Nella seduta di stamane, l’ultima alla Ski.it Arena, hanno svolto lavoro individuale anche Beukema e Neres che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Gli azzurri, guidati da Massimiliano Allegri, hanno terminato il ritiro con entusiasmo anche per la vittoria contro la Carrarese. Una prova di cui Allegri è soddisfatto: “ Quello di oggi è stato un buon test. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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