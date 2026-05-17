Giorgia Villa si ritira e saluta la ginnastica artistica | I Will Always Love You cala il sipario Il commiato di una Fata d’argento

Giorgia Villa ha annunciato il suo ritiro dalla ginnastica artistica, salutando ufficialmente il suo percorso sportivo. La ginnasta ha condiviso un messaggio in cui ringrazia chi le è stato vicino nel corso degli anni e ha lasciato il mondo della disciplina con un ricordo speciale. La sua carriera, ricca di successi e momenti memorabili, si conclude ora, lasciando un segno tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La sua decisione segna la fine di un'epoca per il movimento della ginnastica italiana.

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