Giorgia Villa si ritira e saluta la ginnastica artistica | I Will Always Love You cala il sipario Il commiato di una Fata d’argento
Giorgia Villa ha annunciato il suo ritiro dalla ginnastica artistica, salutando ufficialmente il suo percorso sportivo. La ginnasta ha condiviso un messaggio in cui ringrazia chi le è stato vicino nel corso degli anni e ha lasciato il mondo della disciplina con un ricordo speciale. La sua carriera, ricca di successi e momenti memorabili, si conclude ora, lasciando un segno tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La sua decisione segna la fine di un'epoca per il movimento della ginnastica italiana.
Dopo la grande epopea di Vanessa Ferrari, capace di laurearsi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nel 2006 (prima e unica azzurra a riuscire nell’impresa) e di conquistare la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (prima ginnasta del Bel Paese a salire sul podio dei Giochi a livello individuale), l’Italia della Polvere di Magnesio si è rilanciata con le Fate, capaci di toccare vette leggendarie e di raggiungere risultati mai visti alle nostre latitudini. Con la classe 2003 è nato tutto, partendo dai trionfi tra le juniores e dalla medaglia di bronzo conquistata nella gara a squadre dei Mondiali 2019, alla prima uscita iridata tra le grandi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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