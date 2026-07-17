Napoli in ritiro a Dimaro in Trentino grande folla attende l' arrivo

Il Napoli è partito questa mattina da Capodichino alle 10, con destinazione il ritiro in Trentino. Dopo un volo per Verona, atterrato intorno alle 11.15, la squadra è salita su un pullman diretto a Dimaro-Folgarida. L’arrivo è previsto per le 13. Una grande folla di tifosi si è radunata ad attendere l’arrivo del team.

Partenza da Capodichino alle 10, arrivo a Verona attorno alle 11.15 e poi in pullman verso il Trentino. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà a Dimaro-Folgarida alle 13.15 e alle 18 il primo allenamento a porte aperte alla Ski.it Arena, che per l'occasione ha ampliato la capienza. Per il quindicesimo anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in val di Sole, con quartier generale lo Sport Hotel Rosatti. Da stamattina, nonostante l'ondata di maltempo che dovrebbe dare tregua in tarda mattinata, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per 'arrivo della squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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