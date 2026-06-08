san giovanni valdarno alla giornata del veterano dello sport premi memoria e valorizzazione delle eccellenze locali

Notizia in breve

A San Giovanni Valdarno si è svolta la “Giornata del Veterano dello Sport”, dedicata a premiare e ricordare le eccellenze sportive locali. L’evento ha coinvolto atleti, allenatori e rappresentanti delle associazioni sportive, con premi assegnati a figure che si sono distinte nel tempo. La manifestazione ha anche ricordato atleti scomparsi e evidenziato l’impegno delle realtà sportive del territorio. La cerimonia si è svolta in un clima di celebrazione e riconoscimento delle attività sportive locali.