San Giovanni Valdarno alla Giornata del Veterano dello Sport premi memoria e valorizzazione delle eccellenze locali
A San Giovanni Valdarno si è svolta la “Giornata del Veterano dello Sport”, dedicata a premiare e ricordare le eccellenze sportive locali. L’evento ha coinvolto atleti, allenatori e rappresentanti delle associazioni sportive, con premi assegnati a figure che si sono distinte nel tempo. La manifestazione ha anche ricordato atleti scomparsi e evidenziato l’impegno delle realtà sportive del territorio. La cerimonia si è svolta in un clima di celebrazione e riconoscimento delle attività sportive locali.
Arezzo, 08 giugno 2026 – Una mattinata all’insegna dei valori dello sport, della memoria e del riconoscimento delle eccellenze locali quella vissuta domenica a San Giovanni Valdarno in occasione della 18ª edizione della “Giornata del Veterano dello Sport”, promossa dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione Ezio Bianchi, in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune. L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato del panorama sportivo valdarnese, nasce con l’obiettivo di promuovere i valori fondanti dello sport, come passione, impegno, inclusione e senso di appartenenza alla comunità. Un momento di incontro tra generazioni, che mette in dialogo gli atleti che hanno scritto pagine importanti della storia sportiva locale con i protagonisti del presente e le nuove promesse del territorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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