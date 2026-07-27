In Italia, uno su 400 persone pratica tennis, con il Trentino che registra i numeri più alti. I risultati del numero uno del mondo hanno portato a un aumento di praticanti e a una maggiore diffusione dello sport nel Paese. Prima di questa crescita, il tennis era meno popolare rispetto al calcio. I dati mostrano che il fenomeno Sinner ha contribuito a far crescere il numero di appassionati e di partite giocate in tutta Italia.

I successi del numero uno del mondo hanno trasformato uno sport che prima viveva all'ombra del calcio. E i numeri certificano l'effetto Sinner: si gioca di più e in tutta Italia. Alle spalle del Trentino-Alto Adige sorprende l'Umbria, seconda con 77,9 punti. Pur non vantando tornei Atp, la regione conferma una passione crescente. Chiude il podio la Liguria con 77,5 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner-Mania, il tennis è un fenomeno di massa: 1 su 400 gioca. Tra le regioni domina il Trentino

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