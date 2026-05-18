In Italia il tennis sta vivendo un momento di grande popolarità, con l’interesse che si intensifica grazie ai risultati di alcuni giovani talenti. Dopo il successo di Adriano Panatta cinquant’anni fa, un altro italiano ha conquistato un importante risultato agli Internazionali di Roma. Si tratta di Jannik Sinner, attualmente al vertice della classifica mondiale, che sta continuando a ottenere record e attirando l’attenzione del pubblico e della stampa. La sua vittoria ha risvegliato l’attenzione verso lo sport e la disciplina.

A 50 anni dal successo di Adriano Panatta un altro italiano torna a trionfare agli Internazionali di Roma: è Jannik Sinner, il numero uno del mondo che continua a macinare record e sta risvegliando la passione degli italiani per il tennis. Ma se crescono gli amatori che si avvicinano a questo sport, aumenta anche il numero di traumi e infortuni. “Il tennis è uno sport particolarmente aggressivo per le articolazioni, che prima o poi vanno incontro a qualche problema”, spiega a LaSalute di LaPresse Raffaele Garofalo, responsabile Ortopedia di Humanitas Irccs di Rozzano (Milano) e presidente della Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner, in Italia è tennis mania ma aumentano le pressioni sui ragazzi

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