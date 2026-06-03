Sinner mania nell' Agrigentino il tennis sfida il calcio | boom di tesserati quali sono i migliori circoli e i costi

Nell'Agrigentino, il numero di tesserati per il tennis è aumentato significativamente, con un incremento tra i circoli locali. Le iscrizioni sono cresciute in risposta ai risultati di un giovane tennista italiano, che hanno portato nuova attenzione allo sport. Tra i circoli più frequentati ci sono strutture pubbliche e private, con costi di iscrizione variabili tra circa 100 e 300 euro all’anno. La crescita si evidenzia anche nell’utilizzo di campi e nelle richieste di lezioni e corsi.

La provincia di Agrigento sempre più innamorata di racchette e palline. Anche qui il tennis sta vivendo una nuova stagione di entusiasmo, spinto dall’effetto trascinante dei successi di Jannik Sinner. Crescono le presenze nei circoli, le richieste di lezioni e i tornei sociali. In parallelo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il tennis a Udine e provincia: i nomi e i circoli di rilievo, maestri e costi nel boom dell'era SinnerA Udine e nella provincia si continua a giocare a tennis, con alcuni circoli e maestri che si distinguono per numeri e attività.

Leggi anche: Rette da 3.000 euro e fatturati milionari: dentro al boom dei circoli milanesi di tennis (con l'onda Sinner)