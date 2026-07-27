Silvio Baldini | 40 anni di carriera più dimissioni che esoneri Il calcio a Di Carlo la lunga penitenza l’under 21

Silvio Baldini sta guidando la Nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, in attesa di un nuovo commissario tecnico. La squadra si trova in una fase di transizione, segnata dalla mancata qualificazione al Mondiale 2026. Baldini ha una carriera lunga 40 anni, caratterizzata più da dimissioni che da esoneri, e ha avuto esperienze anche con l'Under 21. Il suo percorso nel calcio italiano è stato lento a decollare, ma ora si trova al centro della scena nazionale.

Milano, 27 luglio 2026 - Il calcio italiano lo ha scoperto tardi, a modo suo. Silvio Baldini è oggi l'uomo che sta guidando la Nazionale maggiore in attesa di un commissario tecnico stabile, dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026 e le dimissioni di Gennaro Gattuso. È anche, dal luglio 2025, il selezionatore dell'Under 21. Ma è soprattutto, in queste settimane, un padre che ha perso una figlia. Le due cose, nella sua storia, non si sono mai separate del tutto. https:sport.quotidiano.netcalciopirlo-si-difende-lamore-per-litalia-non-dipende-da-un-incarico-fa-parte-della-mia-storia-or9q58rf Quarant'anni dal Bagnone a Coverciano. Baldini nasce a Massa l'11 settembre 1958, cresce a Canevara, si diploma al liceo scientifico e si laurea all'Isef di Firenze, dove tra i suoi insegnanti c'è anche Adriano Buffon, padre di Gigi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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