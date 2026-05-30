Dai giocatori bendati al calcio a Di Carlo alle 67 bestemmie | il romanzo calcistico di Silvio Baldini

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Silvio Baldini ha guidato una squadra indossando una benda sugli occhi durante un allenamento e ha pronunciato 67 bestemmie in una partita. In passato, aveva scherzato sul fatto di non poter vestire la maglia della Juventus a causa del suo stile. Successivamente, è stato nominato allenatore della nazionale, passando da momenti di leggerezza a incarichi ufficiali nel mondo del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un giorno di tanti anni fa si avvicinò al crocchio di giornalisti che stazionavano fuori dal Castellani, indossava pensieri spettinati e un sorriso buono, il suo. Disse, borbottò o sentenziò, fate voi, "per esempio, io vestito così alla Juve non potrei andarci" ed era serio, ma dentro se la ghignava. Quelli lo misurarono con gli sguardi, dalla testa ai piedi. I jeans che avevano vissuto stagioni migliori, le scarpe da ginnastica in saldo, la camicia larga fuori dai pantaloni, adagiata sui fianchi ad addolcire il contorno dei lombi. Collezione estate-inverno, nel senso che valeva sempre, tutto l’anno, col freddo magari ci sarebbe stato un giubbotto di pelle, stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dai giocatori bendati al calcio a di carlo alle 67 bestemmie il romanzo calcistico di silvio baldini
© Gazzetta.it - Dai giocatori bendati al calcio a Di Carlo alle 67 bestemmie: il romanzo calcistico di Silvio Baldini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nazionale di calcio: Silvio Baldini ct Per le amichevoli di giugnoSilvio Baldini, attuale allenatore dell’Under 21, è stato nominato commissario tecnico della nazionale maggiore per le partite amichevoli di giugno.

Calcio, Silvio Baldini guiderà la Nazionale nelle amichevoli di giugno: U21 promossa in blocco?Nel mese di giugno, la Nazionale italiana di calcio sarà guidata da Silvio Baldini durante le partite amichevoli contro il Lussemburgo il 3 giugno e...

Baldini: Non ho il curriculum per fare il ct. Italia fuori dai Mondiali? Calcio in mano a dirigenti che pensano ai propri interessiNiente giri di parole. Il ct azzurro, Silvio Baldini, nel corso di una conferenza stampa a Coverciano in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, previste per il 3 e 7 giugno, ha parlato de ... msn.com

Silvio Baldini svela il contenuto della telefonata di Donnarumma: Non mi sembrava vero, le OlimpiadiIl CT dell'Italia Silvio Baldini ha raccontato che Gigio Donnarumma è stato l'unico calciatore azzurro che lo ha contattato prima delle ultime convocazioni ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web