Silvio Baldini ha guidato una squadra indossando una benda sugli occhi durante un allenamento e ha pronunciato 67 bestemmie in una partita. In passato, aveva scherzato sul fatto di non poter vestire la maglia della Juventus a causa del suo stile. Successivamente, è stato nominato allenatore della nazionale, passando da momenti di leggerezza a incarichi ufficiali nel mondo del calcio.

Un giorno di tanti anni fa si avvicinò al crocchio di giornalisti che stazionavano fuori dal Castellani, indossava pensieri spettinati e un sorriso buono, il suo. Disse, borbottò o sentenziò, fate voi, "per esempio, io vestito così alla Juve non potrei andarci" ed era serio, ma dentro se la ghignava. Quelli lo misurarono con gli sguardi, dalla testa ai piedi. I jeans che avevano vissuto stagioni migliori, le scarpe da ginnastica in saldo, la camicia larga fuori dai pantaloni, adagiata sui fianchi ad addolcire il contorno dei lombi. Collezione estate-inverno, nel senso che valeva sempre, tutto l’anno, col freddo magari ci sarebbe stato un giubbotto di pelle, stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai giocatori bendati al calcio a Di Carlo alle 67 bestemmie: il romanzo calcistico di Silvio Baldini

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