Grave lutto per il ct dell’Italia Under 21 Silvio Baldini | morta a soli 30 anni la figlia Valentina

Il ct dell’Italia Under 21, Silvio Baldini, ha perso la figlia Valentina, di 30 anni. La giovane era affetta da una tetraparesi spastica dalla nascita. La ragazza ha avuto un ruolo importante nella vita e nella carriera dell’allenatore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Grave lutto per Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21: è morta a soli 30 anni la figlia Valentina. Affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, la ragazza è stata un pilastro fondamentale nella vita e nella carriera dell’allenatore. “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio” aveva raccontato Baldini, che ha ricoperto anche il ruolo di ct ad interim della nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. L’allenatore ha sempre spiegato come la figlia lo abbia aiutato a ridimensionare il peso di vittorie e sconfitte, a mettere il calcio in secondo piano per concentrarsi su ciò che conta davvero nella vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

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