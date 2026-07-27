Siderurgico di Taranto | area a caldo da chiudere entro 90 giorni provvedimento della Corte d’Appello di Milano Emissioni nocive

Notizia in breve

La Corte d’Appello di Milano ha disposto la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni. La decisione è stata presa in seguito alla constatazione che le emissioni nocive superano i limiti di legge, con conseguente rischio di tumori per le persone che vivono nelle vicinanze. La sentenza si basa su analisi e relazioni che evidenziano l’impatto ambientale e sanitario delle emissioni.