Siderurgico di Taranto | area a caldo da chiudere entro 90 giorni provvedimento della Corte d’Appello di Milano Emissioni nocive
La Corte d’Appello di Milano ha disposto la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni. La decisione è stata presa in seguito alla constatazione che le emissioni nocive superano i limiti di legge, con conseguente rischio di tumori per le persone che vivono nelle vicinanze. La sentenza si basa su analisi e relazioni che evidenziano l’impatto ambientale e sanitario delle emissioni.
L’area a caldo del siderurgico di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni. Provvedimento della Corte d’Appello di Milano, motivato dal fatto che le emissioni inquinanti oltre i limiti di legge mettono a rischio di tumori. Decreto firmato dalla giudice Marianna Galioto. L'articolo Siderurgico di Taranto: area a caldo da chiudere entro 90 giorni, provvedimento della Corte d’Appello di Milano Emissioni nocive proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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