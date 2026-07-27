sicurezza informatica siglato a firenze il protocollo tra il centro operativo e nippon express

A Firenze è stato firmato un protocollo tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana e la società nipponica specializzata in spedizioni, logistica e distribuzione. L’accordo prevede la collaborazione sulla sicurezza informatica, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La firma è avvenuta in un evento ufficiale, con rappresentanti di entrambe le parti presenti.

Un’intesa formale è stata sottoscritta a Firenze tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e la società Nippon Express, attiva nei settori delle spedizioni internazionali, della logistica e della distribuzione. L’accordo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici, è stato siglato questa mattina dal dirigente del Centro, Eva Claudia Cosentino, e dall’amministratore delegato dell’azienda, Paolo Cantelli, alla presenza del questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli. La cooperazione prevede l’adozione condivisa di procedure di intervento, lo scambio costante di informazioni e la programmazione di attività formative. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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