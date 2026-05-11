Campania attivato protocollo operativo per Hantavirus Andes | il Cotugno centro di riferimento più controlli in porti e aeroporti

In Campania, è stato attivato un protocollo operativo per il monitoraggio dell’Hantavirus Andes, con il centro di riferimento che sarà il nosocomio di riferimento. Sono stati intensificati i controlli nei porti e negli aeroporti della regione, e medici di famiglia e pediatri sono stati informati per segnalare eventuali sintomi sospetti. In particolare, si presterà attenzione alle possibili infestazioni di roditori in queste aree.

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