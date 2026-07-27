ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’anomalia in quota favorisce il maltempo sull’Isola. La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova fase di spiccata instabilità atmosferica. Una anomalia termica presente in quota continuerà a interessare l’area dell’Isola, creando le condizioni ideali per la formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità. Secondo l’ultimo avviso diffuso dalla Protezione Civile, il peggioramento è atteso a partire dalle prime ore di domani, quando le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco su gran parte del territorio siciliano. Previsti vento forte, grandine e intensa attività elettrica. Le condizioni meteorologiche potrebbero risultare particolarmente intense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, in arrivo forti temporali: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

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Ancora maltempo in Sicilia, allerta arancione nel Messinese

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Allerta meteo gialla e arancione 26 Luglio: la Protezione Civile segnala forti temporali in arrivoIl 26 luglio 2026, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla e arancione per gran parte del Centro-Nord.

Domenica instabile con rischio temporali: scatta l’allerta "gialla" della Protezione civileDomenica si prevede una giornata con condizioni meteorologiche instabili, con rischio di temporali e piogge diffuse sulla regione.

Temi più discussi: Maltempo, temporali al Centro-Nord ma ora torna il caldo; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 24 luglio: le regioni a rischio per temporali e vento forte; Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 24 luglio 2026; Temporali forti e raffiche di vento: allerta meteo in Abruzzo per le prossime 18-24 ore.

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In arrivo rovesci e temporali in Sicilia: è allerta giallaUn’anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d’instabilità sull’isola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibil ... grandangoloagrigento.it

Anomalia termica in quota, domani forti temporali sulla Sicilia(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Un'anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d'instabilità sull'isola, con rovesci e temporali anche intensi. Lo indica un a ... msn.com