Domenica instabile con rischio temporali | scatta l’allerta gialla della Protezione civile

Domenica si prevede una giornata con condizioni meteorologiche instabili, con rischio di temporali e piogge diffuse sulla regione. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali, che potrebbe portare precipitazioni anche di forte intensità. Le previsioni indicano che le condizioni meteo potrebbero variare nel corso della giornata, con un peggioramento del tempo in alcune zone.

Per la giornata di domenica, 10 maggio, è prevista una nuova fase di maltempo sulla regione, con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale, per poi esaurirsi dalla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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