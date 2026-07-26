Il 26 luglio 2026, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla e arancione per gran parte del Centro-Nord. Sono previsti forti temporali e criticità idrogeologica, segnando il passaggio da una fase di grande caldo a condizioni più instabili. L'allerta riguarda specificamente le aree più a rischio per temporali intensi e possibili eventi di criticità idrogeologica.

Il grande caldo lascia spazio a una fase più instabile. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla e arancione per domenica 26 luglio 2026, con rischio temporali e criticità idrogeologica su gran parte del Centro-Nord. La Toscana resta la regione più esposta, ma le piogge toccheranno molte altre aree del Paese nel corso della giornata.Toscana in allerta arancione per i temporaliLa Toscana è l'unica regione con allerta arancione, il livello di criticità moderata. Il bollettino della Protezione Civile segnala rischio temporali e idrogeologico su gran parte del territorio. Sono coinvolte le zone del Serchio, dell'Arno, dell'Ombrone e della costa, dalla Lunigiana alla Versilia, fino alla Valtiberina e alla Valdichiana. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla e arancione 26 Luglio: la Protezione Civile segnala forti temporali in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALLERTA ARANCIONE, L'ASSESSORA REGIONALE: «EVENTI SEMPRE PIU' ESTREMI» | 15/07/2026

Notizie e thread social correlati

Protezione Civile: allerta meteo arancione per rischio temporali dalla mezzanotte di sabato 25 luglio alle 14 di domenica 26La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali, valida dalla mezzanotte di sabato 25 luglio alle 14 di domenica 26.

Maltempo, allerta meteo gialla e arancione domani 26 luglio per rischio temporali: le regioni colpiteDomani 26 luglio, un’allerta meteo gialla e arancione riguarda diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,...

Temi più discussi: Maltempo: in arrivo temporali al Centro-Nord; La Protezione Civile regionale proroga sino alla mezzanotte l’allerta meteo gialla per vento forte; Allerta meteo 15 e 16 luglio. Comunicazione di protezione civile.; Allerta gialla per mercoledì 22 luglio.

#Avviso #Meteo La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali per domenica 26 luglio L’alle x.com

Maltempo: Protezione civile, in arrivo temporali al Centro-Nord reddit

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Temporali, Grandine e Vento forte su 10 regioniW,??s? Y???c? [93?,?????8??x?? [???km?hNC u0010???u001bu0005?u0015?u000f?u0007u0007Hu001au00180&?}XHu0011&Du0003?u0013???n4'Du0010x`p?u0004???????u0012Z?@u0003?????@??A?} ( (?L ??u0014d??|u0002u00042? ... ilmeteo.it

Maltempo, temporali al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana, gialla in nove regioniL'avviso dalla Protezione civile. Domenica con la pioggia, poi il ritorno del caldo con la quarta ondata. Vendemmia avviata in Sicilia e anticipata ovunque ... rainews.it