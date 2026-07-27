La corsa alla panchina della nazionale italiana si riapre, con Conte e Mancini in testa alle preferenze. Nel frattempo, Maldini si avvicina all’addio. Sembrava tutto deciso, invece il futuro degli allenatori è ancora da definire. Andrea Pirlo ha comunicato tramite social di non essere più disponibile, lasciando spazio alle decisioni ufficiali. La situazione resta aperta e nessun accordo è stato ancora annunciato pubblicamente.

Sembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, si riapre la caccia al nuovo allenatore della Nazionale: Roberto Mancini e Antonio Conte sono tornati prepotentemente in pole, una scelta che di fatto spingerebbe Maldini e Leonardo, che avevano puntato tutto su Pirlo, verso l'addio. Ma la partita è ancora tutta da giocare. Ci sarebbe infatti un terzo candidato in corsa: Thiago Motta. L'italobrasiliano, indietro rispetto ai due ex ct, sarebbe la soluzione che accontenterebbe anche il dt e il suo advisor., Dopo i "no grazie" di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti e la bufera Pirlo, la ricerca del prossimo ct si fa sempre più complessa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Si riapre la corsa alla panchina azzurra: Conte e Mancini in pole, Maldini verso l'addio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Conte verso l’addio: Sarri in corsa per la panchina azzurraIl futuro dell'allenatore nel club partenopeo sembra essere in bilico, mentre si fanno i nomi di possibili sostituti.

Mancini in pole per la Nazionale: sorpasso su Conte per la panchina azzurraNelle ultime ore, sono avvenuti contatti tra la FIGC e Roberto Mancini, che sembrano aver portato a un sorpasso su Antonio Conte nella corsa alla...

Temi più discussi: Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapre; Italia, il caso Pirlo riapre la corsa alla panchina azzurra: chi può essere il prossimo ct; Nazionale, Maldini e Leonardo a Barcellona da Guardiola: l'Italia sogna Pep come ct. E la corsa con Pirlo e Mancini si riapre; Guardiola verso il no all' Italia | vuole 20 milioni l' anno la corsa al ct si riapre.

MEDIASET - Italia, si riapre la corsa alla panchina azzurra: risalgono le candidature di Mancini, Conte e Baldini ift.tt/2eDGU5H x.com

Si riapre la corsa alla panchina azzurra: Conte e Mancini in pole, Maldini verso l'addioSembrava tutto deciso e invece il futuro della panchina azzurra è più incerto che mai. Con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati, si riapre la caccia al nuovo a ... msn.com

Napoli, se parte Conte si apre la corsa alla panchina: Sarri in vantaggioIl Napoli si appresta a vivere l'ultima e decisiva partita della stagione allo stadio Maradona, un appuntamento che non solo mira a suggellare il secondo posto in classifica e a garantire il ... it.blastingnews.com