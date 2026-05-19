Il futuro dell'allenatore nel club partenopeo sembra essere in bilico, mentre si fanno i nomi di possibili sostituti. Il rapporto tra l’attuale tecnico e il presidente si sarebbe deteriorato negli ultimi mesi, portando a una distanza evidente. Dopo le recenti decisioni e discussioni interne, si ipotizza un cambio in panchina. Tra i candidati per prendere il suo posto ci sono allenatori con esperienze diverse, pronti a subentrare in vista di una nuova stagione.

? Punti chiave Perché il rapporto tra Conte e De Laurentiis si è incrinato?. Chi sono i profili pronti a sostituire l'allenatore dopo Sarri?. Come influirà l'addio di Giuntoli sulla scelta del nuovo tecnico?. Quali cambiamenti tattici attende la rosa con un ritorno a Sarri?.? In Breve Divergenze sul mercato causano il distacco tra Conte e De Laurentiis. Sarri primo candidato con contatti avviati dalla proprietà partenopea. Possibili alternative su tavolo includono Grosso, Allegri e Vincenzo Italiano. L'ipotesi Sarri dipende dal futuro trasferimento di Giuntoli all'Atalanta. Il Napoli di Antonio Conte si avvia verso una separazione anticipata dopo due stagioni caratterizzate dal successo dello scudetto e della Supercoppa Italiana, con un probabile secondo posto in classifica come esito dell’attuale percorso tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Conte verso l’addio: Sarri in corsa per la panchina azzurra

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Conte verso laddio ma spunta un piano

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