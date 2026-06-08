Nelle ultime ore, sono avvenuti contatti tra la FIGC e Roberto Mancini, che sembrano aver portato a un sorpasso su Antonio Conte nella corsa alla panchina della nazionale italiana. Mancini, già alla guida della squadra in passato, si avvicina a un possibile ritorno. La trattativa si concentra su incontri e negoziati tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli pubblici sui passaggi finali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti decisivi tra FIGC e Mancini nelle ultime ore. La Nazionale italiana potrebbe ripartire da un volto già vincente: Roberto Mancini è sempre più vicino a tornare sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato da fonti di mercato come Fabrizio Romano, nelle ultime 48 ore ci sarebbero stati contatti molto positivi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il progetto sarebbe ormai in fase avanzata e prevede un ritorno del tecnico che aveva guidato l’Italia al trionfo a Euro 2020. Mancini aveva lasciato l’incarico nell’agosto 2023 dopo 58 partite complessive alla guida degli Azzurri. Sul tavolo ci sarebbe un’intesa importante: contratto quadriennale da circa 2 milioni di euro a stagione, con scadenza fissata al 2030. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mancini in pole per la Nazionale: sorpasso su Conte per la panchina azzurra

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