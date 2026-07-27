Mercoledì Rafa Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra ormai lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del Diavolo si unirà ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato., Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, il Fener avrebbe già inviato a Milano i propri emissari per incontrare la dirigenza rossonera in questa settimana. I turchi dovrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con opzione per un totale di 40 milioni di euro, ma il Milan chiede di più. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Si accende il derby turco per Leao: ecco come il Fenerbahçe può finanziare le mosse del Milan

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