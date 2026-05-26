Milan chi andrà via e chi no Per Leao derby turco | il Gala gli offre 10 milioni l' anno e il Fenerbahçe

Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni di euro all’anno per il giocatore del Milan, in vista del derby turco. La società sta valutando le proposte di altri club, mentre il club rossonero si prepara a eventuali cessioni. La proprietà sta lavorando anche sulla rosa, con l’intenzione di mantenere Pulisic fino al 2026, nonostante le tensioni con l’ambiente. La strategia mira a una rivoluzione che coinvolgerà anche la formazione.

Non pensate che Gerry Cardinale abbia finito. Questo è il 1775 e la rivoluzione americana è appena cominciata. Il Milan cambierà tanto anche tra i giocatori e il paesaggio in spogliatoio muterà: facce nuove, voci nuove. Cardinale nella tragica domenica sera col Cagliari è stato colpito dall’approccio dei giocatori. Ha apprezzato l’impegno di Modric, Pulisic, Pavlovic e Saelemaekers, all’opposto considera molti altri giocatori troppo distaccati, freddi, non abbastanza pronti a dare tutto per il Milan. Tanti partiranno. Rafa Leao in questo contesto è centrale perché nessuno come lui può cambiare il bilancio del Milan. Rafa può portare 40-50 milioni, che non saranno gli 80-100 attesi un paio di estati fa ma fanno comodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Come prevedevo , Leao andrà via e si tiene Pulisic , che ad Iraola sarebbe anche più congeniale x.com

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