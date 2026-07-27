Due giorni fa, Rafa, ex giocatore del Santos, si è mostrato molto emozionato a bordo campo durante una partita del suo ex club. La scena si è svolta in Brasile, mentre Rafa festeggiava un gol segnato dal Santos, squadra in cui ha militato in passato. Nel frattempo, nel calcio turco, il Galatasaray ha rafforzato la propria presenza a Milano con un blitz, mentre il Fenerbahçe ha partecipato a un'operazione in città. Il derby turco si avvicina, con Leao protagonista di un'esultanza durante una partita.

La squadra segna e Leao esulta, peccato non si tratti del Milan ma del Santos dell’idolo Neymar: Rafa, due giorni fa, era un tifoso scatenato a bordo campo. Dopo essersi allenato con il Corinthians, l’attaccante è rimasto in Brasile dove è arrivato giorni fa per unire vacanze e lavoro, e cioè pubblicizzare il proprio brand di abbigliamento con un evento a San Paolo. Dopo aver pubblicato su Instagram le foto con O Ney, Rafa ha continuato a usare i social per smentire che la trattativa con il Fenerbahçe sia ormai alle battute conclusive: "Sto per iniziare la mia preparazione pre stagionale". E infatti così sarà: mercoledì raggiungerà i compagni rossoneri a Perth, in Australia e con lui viaggerà il neo sposo Gonçalo Ramos. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Blitz Fenerbahçe a Milano, il Galatasaray rilancia con la sicurezza della Champions: il derby turco per Leao

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