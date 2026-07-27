Sfruttano il Decreto Flussi per vendere permessi di soggiorno coinvolti anche datori di lavoro
Venti persone sono state arrestate tra Campania e Nord Italia per aver venduto permessi di soggiorno sfruttando il Decreto Flussi e i click day. Datori di lavoro e intermediari avrebbero messo in atto un sistema illecito, offrendo permessi di soggiorno a pagamento. Le indagini hanno accertato che le operazioni illegali coinvolgevano anche soggetti che facilitavano le pratiche. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive in diverse località.
Datori di lavoro compiacenti ed intermediari vendevano i permessi di soggiorno sfruttando il decreto flusso e i click day: 22 arresti in Campania e al Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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