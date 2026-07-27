Sfruttano il Decreto Flussi per vendere permessi di soggiorno coinvolti anche datori di lavoro

Notizia in breve

Venti persone sono state arrestate tra Campania e Nord Italia per aver venduto permessi di soggiorno sfruttando il Decreto Flussi e i click day. Datori di lavoro e intermediari avrebbero messo in atto un sistema illecito, offrendo permessi di soggiorno a pagamento. Le indagini hanno accertato che le operazioni illegali coinvolgevano anche soggetti che facilitavano le pratiche. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive in diverse località.