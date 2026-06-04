La lotteria del decreto flussi | tanti clic pochi arrivi Dalle domande ai permessi | il percorso a ostacoli dell’immigrazione legale per lavoro

La lotteria del decreto flussi registra molte domande online, ma pochi permessi vengono rilasciati. Le procedure per ottenere i permessi di soggiorno per lavoro sono complesse e presentano numerosi ostacoli. Nonostante le dichiarazioni di favore per un’immigrazione regolamentata, i dati mostrano un divario tra richieste e permessi effettivamente rilasciati, evidenziando inefficienze nel sistema.

Roma, 4 giugno 2026 – Regole certe per favorire un’immigrazione legale. L’obiettivo è stato ribadito ieri da Fratelli d’Italia ma, dati alla mano, il decreto flussi fa acqua da tutte le parti. Inaugurato a inizio anno, il secondo triennio del provvedimento prevede, sulla carta, 497.550 ingressi (164.850 nel 2026;165.850 nel 2027 e 166.850 nel 2028). Ma il bilancio 2023-2025 mostra un quadro impietoso. Nel 2023 solo il 13% delle 127.707 quote stabilite dal governo si è trasformato in permessi di soggiorno e impieghi stabili e regolari. E, a due anni, dal clickday del 2024 – stando al Dossier Flussi 2026 della campagna ‘Ero Straniero’ – a fronte di 146. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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