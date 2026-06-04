Decreto flussi | solo il 7,9% delle quote si trasforma in permessi

Su circa 21.000 quote assegnate dal decreto flussi, solo 1.600 sono state trasformate in permessi di soggiorno. La maggior parte delle domande presentate non ha portato a un contratto di lavoro regolare. La burocrazia, secondo alcuni, rallenta i processi di rilascio e verifica, creando lunghe attese e ostacolando l’ingresso di lavoratori stranieri. Solo il 7,9% delle quote si è concretizzato in permessi effettivi.

Perché solo 17 persone su 100 ottengono un lavoro regolare?. Come fa la burocrazia a bloccare migliaia di potenziali lavoratori?. Quali sono i rischi che il decreto flussi favorisce per il lavoro nero?. Chi trae profitto dalle truffe legate ai visti e ai nulla osta?.? In Breve Nel 2023 solo il 13% delle 127.707 quote si è trasformato in impieghi stabili.. Nel 2024 i visti rilasciati sono stati il 48,5% dei 72.704 nulla osta emessi.. Giulia Gori segnala attese alle ambasciate fino a un anno per i cittadini stranieri.. Il piano triennale prevede 497.550 ingressi tra il 2026 e il 2028..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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