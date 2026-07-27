Il rapper Sean 'Diddy' Combs è stato trasferito in isolamento nel carcere federale di Fort Dix dopo essere stato coinvolto in una rissa con un altro detenuto. La disputa è avvenuta all’interno del penitenziario e ha portato alla separazione del rapper dagli altri detenuti. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie, che non hanno fornito ulteriori dettagli sull’episodio o sulle eventuali conseguenze. Combs si trova ora in una sezione di isolamento prevista per situazioni di conflitto tra detenuti.

Washington, 27 luglio 2026 – Il rapper Sean 'Diddy' Combs è finito in isolamento dopo una rissa con un altro detenuto nel carcere federale di Fort Dix. Il magnate della musica è rinchiuso nel penitenziario del New Jersey da ottobre 2025, dove sta scontando una condanna a quattro anni e due mesi di detenzione con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. Originario di Harlem, il famoso ‘quartiere nero’ di New York, il 56enne Diddy è considerato uno degli artisti musicali più ricchi al mondo. Negli anni ‘90 è stato il motore commerciale dell'hip-hop e ha accumulato una fortuna stimata a un miliardo di dollari. Discografico e produttore tv, Combs è stato in cima alla classifica dei super miliardari dell'hip-hop stilata da Forbes nel 2014 e nel 2017. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sean 'Diddy' Combs finisce in isolamento per una rissa in carcere. Perché il rapper è rinchiuso a Fort Dix

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Sean Diddy Combs Fight Behind Bars Lands Him In Solitary Confinement At Fort Dix

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