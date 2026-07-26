Diddy coinvolto in una rissa in carcere | finisce in isolamento dopo la lite con un detenuto

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diddy è stato trasferito in isolamento dopo una rissa avvenuta in carcere con un altro detenuto. L'episodio è avvenuto durante una discussione tra i due e ha portato al suo spostamento in cella di isolamento. L’incidente potrebbe influire sui benefici relativi alla buona condotta che aveva finora. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’alterco.

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Dopo una lite con un altro detenuto, Sean Diddy Combs è stato trasferito in isolamento. L'episodio potrebbe incidere sui benefici legati alla buona condotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sean 'Diddy' Combs involved in prison fight, sent to solitary confinement

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