Diddy coinvolto in una rissa in carcere | finisce in isolamento dopo la lite con un detenuto

Notizia in breve

Diddy è stato trasferito in isolamento dopo una rissa avvenuta in carcere con un altro detenuto. L'episodio è avvenuto durante una discussione tra i due e ha portato al suo spostamento in cella di isolamento. L’incidente potrebbe influire sui benefici relativi alla buona condotta che aveva finora. Nessuna altra persona è rimasta ferita nell’alterco.