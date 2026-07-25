Sean “Diddy” Combs è stato coinvolto in una rissa in un carcere federale, dove si trova in isolamento. La rissa si è verificata all’interno della struttura, mentre l’artista è recluso per una condanna a 50 mesi per prostituzione. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla vicenda e riportata da ABC News. Attualmente, Combs si trova sotto osservazione e in isolamento.

Sean “Diddy” Combs è stato coinvolto in una rissa in un carcere federale dove sta scontando una condanna a 50 mesi per prostituzione, secondo quanto riferito ad ABC News da una fonte a conoscenza dell’incidente. Secondo la fonte, l’altro detenuto coinvolto nella lite avrebbe rivolto un commento a Combs, scatenando così la rissa. I due detenuti sono così venuti alle mani e hanno iniziato a spintonarsi e a scambiarsi pugni. Ci è stato riferito che Diddy “si è difeso bene” durante la rissa, che è stata rapidamente sedata dal personale carcerario che ha separato i due uomini Combs sarebbe stato quindi trasferito in isolamento. Il magnate della musica ha iniziato il suo soggiorno presso il penitenziario federale di Fort Dix, nel New Jersey, nell’ottobre del 2025, dove sconterà il resto della sua pena . 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sean ‘Diddy’ Combs coinvolto in una rissa in prigione, ora in isolamento

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Sean Diddy Combs involved in a prison fight which led him to solitary confinement.

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