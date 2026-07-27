Se non ti perdi stai sbagliando qualcosa | il folle rally dei quattro italiani in viaggio per il Kazakistan – Il video

Quattro italiani in viaggio verso il Kazakistan hanno effettuato quattro soste dal meccanico in meno di due settimane. Il portapacchi si è staccato ripetutamente, mentre percorrevano migliaia di chilometri ancora da fare. La situazione ha portato alcuni a considerare di interrompere il viaggio. Un video mostra le ripetute interruzioni e i problemi tecnici lungo il percorso.

Quattro soste dal meccanico in meno di due settimane, un portapacchi che continua a staccarsi e migliaia di chilometri ancora da percorrere. Per molti sarebbe il segnale di tornare a casa. Per Stefano, Mattia, Costanza ed Emanuele, invece, significa soltanto che il Mongol Rally è iniziato nel modo giusto. La loro auto ha 23 anni, oltre 170 mila chilometri e un nome che dice già tutto: Suzuki Baracca. È con questa piccola utilitaria che quattro coordinatori WeRoad stanno attraversando Europa e Asia partecipando all’evento che trasforma vecchie automobili, strade sterrate e imprevisti continui in un’ avventura lunga migliaia di chilometri. Cos’è il Mongol Rally. 🔗 Leggi su Open.online

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